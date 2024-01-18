Приставы в Петербурге выдворили из РФ в 2023 году более 3,6 тысяч мигрантов

Петербургские судебные приставы в 2023 году из России выдворили больше 3,6 тысяч мигрантов, которые нарушили правила пребывания в стране (ст.18.8 КоАП РФ), об этом 18 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП России по Петербургу.

Количество мигрантов, которых выдворили из страны, увеличилось на 1,5 тысячи человек по сравнению с 2022 годом. В общей сложности по решению суда Россию в 2023 году покинули 3 623 иностранных гражданина.

Теперь иностранцы, которых выдворили из России, не смогут приехать в страну в течение пяти лет.

Также петербургские приставы отметили, что за последние три года количество выдворений заметно увеличилось. В 2021 году приставы выдворили 991 мигранта, а в 2022 уже 2 508 человек.

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