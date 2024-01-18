В Петербурге 18 января ожидаются ветер, метель и атмосферное давление ниже нормы

В Петербург пришел новый циклон под названием "Фарима", который принесет в город метели и ветер с порывами до 17 м/с, об этом 18 января пишет ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В четверг, 18 января, петербургская погода будет зависеть от циклона "Фарима". Он принесет в город облачную погоду, снег, ветер и сильные метели.

Температура воздуха в Петербурге составит от -6 до -8 градусов. Ветер ожидается до 10 м/с с порывами 12-17 м/с. Также синоптик отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 739 мм рт. ст., что сильно ниже нормы.

Напомним, что в Петербурге 18 января объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности.

Фото: ЗАКС.Ру