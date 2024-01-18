ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:18

В Петербурге прошла церемония возложения цветов в День прорыва блокады Ленинграда

фото ЗакС политика В Петербурге прошла церемония возложения цветов в День прорыва блокады Ленинграда

На площади Победы прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков к Монументу героическим защитникам Ленинграда в День прорыва блокады Ленинграда, об этом 18 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Мероприятия посвящены 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Тогда город героически выдержал 900 дней и ночей осады.

В церемонии возложения цветов приняли участие губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, а также представители правительства и парламента Ленинградской области, Главного командования ВМФ, ветераны, блокадники и многие другие.

Также торжественно-траурные мероприятия проходят традиционно на Пискаревском мемориальном кладбище и на других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Напомним, что в честь 81-ой годовщины прорыва блокады Ленинграда в Петербурге зажгут Ростральные колонны.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




Новости18 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама