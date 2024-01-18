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Новости 15:15

Лавров рассказал о пользе СВО и процитировал Жванецкого

фото ЗакС политика Лавров рассказал о пользе СВО и процитировал Жванецкого

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что СВО хорошо повлияла на внутреннюю жизнь страны, об этом 18 января пишет "Вы слушали Маяк".

"У нас был великий сатирик Жванецкий, у него среди прочих гениальных зарисовок была такая: нашим людям, чтобы по-настоящему сплотиться, большая война нужна. Вроде как даже с юмором. Но в каждой шутке есть доля правды", – сказал Лавров.

Министр заявил, что сейчас кто-то уехал, кто-то остался, а кто-то задумался, но подавляющее большинство людей в России все-таки сплотились.

По мнению Лаврова, СВО очистила общество от людей, которые не ощущали свою причастность к России и русской культуре.

Фото: mid.ru


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