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Новости 15:23

С открытием "Ладожской" к ней вернутся областные автобусы

фото ЗакС политика С открытием "Ладожской" к ней вернутся областные автобусы

В Петербурге открытие станции метро "Ладожская" запланировано на 80-летие со дня полного освобождения от блокады. В этот день, 27 января, к Ладожскому вокзалу вернутся и автобусы, связывающие город с Ленинградской областью. Об этом сообщает пресс-служба администрации соседнего региона.

Речь идет о маршрутах № 429, 430, 430А, 453, 462, 462Р, 531, 531А, 532, 533, доставляющих пассажиров до различных населенных пунктов Всеволожского района. 

Напомним, что "Ладожскую" закрыли в марте прошлого года. Во избежание транспортного коллапса были введены новые автобусные маршруты, а также бесплатный трамвай-шаттл, курсирующий между закрытой станцией и площадью Александра Невского.

Фото: ЗАКС.Ру


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