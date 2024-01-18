Петербургским отелям предписали включиться в реестр операторов курортного сбора до 22 января

Гостиницы Петербурга должны в ближайшие четыре дня подать заявку на включение в перечень операторов курортного сбора, об этом 18 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Обязывающий отели собирать со своих гостей курортный сбор закон уже вступил в силу, но до 1 апреля будет действовать нулевая ставка.

До 22 января 2024 года гостиницы должны предоставить в электронном и бумажном виде следующие документы: заявка о включении в реестр, необходимые сведения для реестра, копия документа, подтверждающего право на подписание заявки, сведения, необходимые для ведения реестра.

В случае если предприятие что-то отправило с ошибками или неполностью, документы будут возвращены.

Напомним, что закон о курортном сборе в Петербурге начал действовать с 1 октября 2023 года.

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