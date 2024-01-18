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Новости 18:14

В Петергофе откроют производство комплектующих для сварочной техники

фото ЗакС политика В Петергофе откроют производство комплектующих для сварочной техники

В течение наступившего года петербургские чиновники рассчитывают запустить новое производство в индустриальном парке Марьино, расположенном на границе Петергофского района и Ленобласти. Предприятие будет специализироваться на выпуске комплектующих для сварочного оборудования, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по промышленной политике Кирилла Соловейчика.

Проект с 2020 года реализует компания "Магмавэлд". Суммарные инвестиции в него оцениваются в 800 млн рублей.

Новый завод обеспечит рабочими местами около девяноста человек. Производство займет площадь два гектара.

Фото: ЗАКС.Ру


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