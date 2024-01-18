Беглов провел заседание Оперативного штаба по вопросам безопасности

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел заседание Оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности, об этом 18 января сообщили в пресс-службе Смольного.

На заседании обсудили обстановку в Петербурге. Участниками заседания было подчеркнуто, что ситуация в Северной столице на данный момент нормальная.

Также отмечается, что все службы, которые занимаются обеспечением безопасности в городе, работают в штатном режиме.

Напомним, что ночью 18 января над Ленинградской областью перехватили беспилотник. В администрации региона заявили, что пострадавших и повреждений в связи со случившимся нет. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что город находится на постоянной связи с силовыми структурами.

Фото: скриншот трансляции заседания Смольного