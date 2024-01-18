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Новости 18:50

Беглов провел заседание Оперативного штаба по вопросам безопасности

фото ЗакС политика Беглов провел заседание Оперативного штаба по вопросам безопасности

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел заседание Оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности, об этом 18 января сообщили в пресс-службе Смольного.

На заседании обсудили обстановку в Петербурге. Участниками заседания было подчеркнуто, что ситуация в Северной столице на данный момент нормальная.

Также отмечается, что все службы, которые занимаются обеспечением безопасности в городе, работают в штатном режиме.

Напомним, что ночью 18 января над Ленинградской областью перехватили беспилотник. В администрации региона заявили, что пострадавших и повреждений в связи со случившимся нет. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что город находится на постоянной связи с силовыми структурами.

Фото: скриншот трансляции заседания Смольного


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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