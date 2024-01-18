Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов исторического дома у "Петроградской"

Жалобы на состояние дома № 7 по улице Льва Толстого, освещенные медиапроектом "Осторожно, новости", дошли до сведения главы СК Александра Бастрыкина. Он затребовал у подчиненных разобраться в ситуации и представить доклад, передает пресс-служба ведомства.

Доходный дом построен в 1913 году в стиле неоклассицизм. В первой половине месяца жильцы заявили о его аварийности и пожаловались на бездействие органов власти. Согласно их заявлениям, которые были актуальны на 15 января, здание не обслуживается ни одной из управляющих организаций, в нем не работает лифт, а во дворе не убирают снег.

Позже на экране над главным входом в жилой дом стало транслироваться сообщение от администрации Петроградского района: чиновники опровергли сведения об аварийном состоянии исторического здания. Более того, за несколько дней управляющая компания у него появилась и в то же время лифт снова стал функционировать.

Следственные органы Петербурга начали процессуальную проверку сведений о ненадлежащем обслуживании дома.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте