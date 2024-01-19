Главы всех фракций в Госдуме подготовили проект о конфискации имущества за фейки об армии

Законопроект о конфискации имущества за распространение фейков об армии и призывы к совершению преступлений против государства подготовлен к внесению в Госдуму, сообщило РИА Новости. Авторами проекта выступили спикер Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех пяти думских фракций Владимир Васильев, Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий, Сергей Миронов и Алексей Нечаев, а также иные депутаты.

"Реализация федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Проект предусматривает возможность конфискации имущества за распространение заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах и за финансирование деятельности, направленной против государственной безопасности. Также авторы находят нужным ужесточить ответственность за призывы к деятельности против безопасной страны, если это происходит из корыстных побуждений, по найму или же по причинам идеологической, религиозной, расовой или иной ненависти или вражды. Преступления диверсионной направленности депутаты предложили отнести к деятельности против России.

Кроме того, законопроектом предусмотрено лишение государственных наград и званий за призывы к экстремизму, распространение фейков и дискредитацию армии, реабилитацию нацизма и иные действия.

Фото: ЗАКС.Ру