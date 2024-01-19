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Новости 10:42

Прокуратура потребовала заблокировать сайты с рассказом о способах уменьшения показаний счетчиков

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала заблокировать сайты с рассказом о способах уменьшения показаний счетчиков

Прокуратура Адмиралтейского района обратилась в суд с требованием заблокировать на территории России пять сайтов, рассказали в надзорном ведомстве 19 января. На ресурсах размещена информация о способах снижения показаний счетчиков газа и электроэнергии в жилье.

Сайты были обнаружены прокуратурой в ходе мониторинга интернета. Распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность, противоречит закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом административная ответственность установлена как за безучетное пользование газом, теплом и электроэнергией, так и за причинение имущественного ущерба. Последнее также может караться в соответствии с Уголовным кодексом.

Прокурор направил исковое заявление с требованием признать информацию на выявленных ресурсах запрещенной к распространению в России. Иск находится на рассмотрении суда.

Фото: pixabay


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