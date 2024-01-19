Вологодский суд вынес приговор экс-полицейскому за взятки и разглашение гостайны

Вологодский областной суд приговорил бывшего полицейского к четырем годам колонии и 800 тысячам рублей штрафа. Его признали виновным в четырех эпизодах получения взятки (ст. 290 УК) и разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК). Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ пишет ТАСС.

Бывшему оперативнику 26 лет. Вернуться к работе на госслужбе ему нельзя будет в течение четырех лет после отбытия срока.

Преступления датируются 2022-2023 годами. Год назад при получении коррупционных денег фигуранта взяли с поличным. Установлено, что он помогал взяткодателю уйти от ответственности по экономическим статьям УК.

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