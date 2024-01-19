С Треповой хотят взыскать около 50 млн рублей через гражданские иски

Потерпевшие в результате теракта на Университетской набережной подали 13 гражданских исков к обвиняемой Дарье Треповой (внесена в реестр террористов Росфинмониторинга). Суммы исков огласили на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда 19 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Общая сумма 13 исков, поданных в суд, составляет порядка 31,3 млн рублей. Один из исков на сумму 15 млн рублей - его подала мать погибшего военкора Владлена Татарского. Ещё четыре иска подали к Треповой и Дмитрию Касинцеву, который также проходит обвиняемым по делу из-за того, что он укрывал обвиняемую у себя дома после взрыва в ресторане на набережной. Там сумма исковых требований превышает 8 млн рублей. Также на заседании 19 января о новых исках к Треповой и Касинцеву заявили трое представителей потерпевших.

Трепова в суде заявила, что не признает предъявленные иски, поскольку не признает вину по предъявленному ей обвинению. Она добавила, что в независимости от решения суда постарается компенсировать моральный вред в частном порядке.

Напомним, теракт на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) произошел 2 апреля 2023 года. Рассматривать дело в суде начали в середине ноября.

Обновление 12:30 часов: После перерыва в судебном заседании поступили ещё иски к Треповой и Касинцеву. Общая сумма исковых требований выросла до порядка 50 млн рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру