Занко предложила учить школьников составлению родового древа

Учеников средних школ на занятиях "Разговоры о важном" следует учить составлению семейного древа, полагает зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко ("Единая Россия"). С подобной инициативой она обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Копию запроса на имя министра Занко опубликовала 19 января в своем Telegram-канале. В документе она указала, что указом президента Владимира Путина 2024 год был объявлен Годом семьи. Кроме того, она напомнила о том, что крепкая семья и историческая память входят в число традиционных ценностей, определенных еще одним указом главы государства.

"Представляется необходимым вовлечение подрастающего поколения в изучение истории своей семьи. Составление семейного древа поможет укрепить связь между старшими и младшими поколениями, исполнить долг памяти перед своими предками", — говорится в обращении Занко.

Депутат упомянула о работе движения "Волонтеры Победы", занимающегося проектом по изучению семейных историй. Ссылаясь на их информацию, она заявила, что чаще всего задействованных в проекте людей интересует возможность создания семейного древа, а также восстановление боевого пути родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Ранее депутат Яна Лантратова предложила учитывать возраст учеников при разработке тем для занятий в рамках "Разговоров о важном".

Фото: О Занко / Telegram