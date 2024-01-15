Лантратова предложила дифференцировать темы "Разговоров о важном" с учетом возраста учеников

В адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова было направлено предложение учитывать возраст учеников при разработке тем для внеурочных занятий "Разговоры о важном", сообщил 15 января ТАСС. Инициатива исходила от первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой ("Справедливая Россия — За правду").

В своем обращении депутат указала на то, что программа занятий едина для учеников различных возрастов. В результате случается так, что "ученики 1-4-го класса, согласно программе, изучают структуры подразделений спецназа", а старшеклассники посещают занятия, приуроченные к Международному дню цирка. Кроме того, Лантратова обратила внимание на то, что, согласно программе, младшеклассники должны изучать тему "Финансовая грамотность", что может быть сложным для их восприятия в силу возраста.

"Представляется возможным <...> перейти исключительно к ценностному планированию и разработке тем для программы <...> с учетом возрастных особенностей учеников", — говорится в направленном Кравцову обращении.

Ранее Лантратова предлагала учредить новогоднюю стипендию для студентов. Это, по ее мнению, упростило бы иногородним учащимся покупку билетов домой.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"