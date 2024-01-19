Полиция задержала подозреваемых в нападении на студента на Измайловском проспекте

Двое молодых людей задержаны по подозрению в нападении на 18-летнего второкурсника одного из городских колледжей, сообщили 19 января в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На одного из них составлен административный протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Также дознаватель УМВД по Адмиралтейскому району возбудил в связи с происшедшим уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ).

Обоим задержанным по 19 лет, следует из сообщения полицейского главка. Также установлен их предполагаемый соучастник, не достигший совершеннолетия. Правоохранители ожидают, что 17-летний юноша явится к ним в пятницу для производства следственных действий.

Инцидент, в причастности к которому подозреваются молодые люди, произошел 13 января на углу Измайловского проспекта и 12-й Красноармейской улицы. По заявлению студента, к нему подошли трое неизвестных и ударили в лицо. Также его якобы заставили отписаться от патриотических сообществ в интернете.

Фото: ЗАКС.Ру