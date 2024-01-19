Обвинение запросило девять лет колонии за поджог релейного шкафа в Петербурге

В Городском суде Петербурга сторона обвинения завершила прения по делу о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) в отношении Вячеслава Зайцева. Это первое подобное дело в Северной столице, отметили 19 января в объединенной пресс-службе городских судов.

На заседании суда прокурор Петербурга Виктор Мельник ходатайствовал о назначении Зайцеву наказания в виде девяти лет лишения свободы. Из указанного срока два года он отвел на заключение в тюрьме, а оставшееся время — на пребывание в колонии строгого режима.

О первом в истории Петербурга рассмотрении дела о диверсии стало известно в сентябре 2023 года. По версии следствия, в середине марта Зайцев получил в Telegram предложение поджечь за деньги релейный шкаф на железнодорожном перегоне. С условиями он будто бы согласился и выполнил их вечером 17 марта. В результате пострадало устройство сигнализации, централизации и блокировки, расположенное между Горелово и Красным Селом.

За поджог неизвестный заказчик перевел Зайцеву 10 тысяч рублей, утверждает следствие. Сумма нанесенного ущерба составила немногим более полутора тысяч рублей.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram