Петербурженка пожаловалась на проукраинский стишок в купленной коробке конфет

Полиция Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за жалобы 29-летней жительницы города, сообщила 19 января "Фонтанка". По информации издания, причиной обращения послужил найденный в коробке с конфетами стишок о Степане Бандере.

Записка со стихотворением была обнаружена среди продуктов, заказанных жительницей Красносельского района в одном из гипермаркетов. Ознакомившись с написанным, петербурженка позвонила на горячую линию компании. Сотрудники, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы.

Ранее с подобным стихотворением ознакомилась другая петербурженка. По сообщению "Фонтанки", в обоих случаях источником распространения записок послужил гипермаркет на Таллинском шоссе.

В конце 2023 года в Петербурге возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) из-за новогодней открытки с оскорблениями российского президента, замеченной на полке магазина на Таллинском шоссе. Текст представлял собой стихотворение на украинском языке.

Фото: ЗАКС.Ру