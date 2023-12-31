В Петербурге разыскивают автора открытки с оскорблением президента

В Петербурге возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) из-за текста новогодней открытки с проукраинскими лозунгами и оскорблениями в адрес российского президента, сообщило 31 декабря АН "Оперативное прикрытие". Материалы переданы в региональное управление ФСБ.

Открытку заметили на одной из витрин гипермаркета "Лента" на Таллинском шоссе вечером 28 декабря. Спустя сутки охрана магазина вызвала полицию, а уголовное дело было возбуждено 30 декабря.

Как уточнила "Фонтанка", текст на открытке представлял собой стихотворение на украинском языке.

Автора текста разыскивают. Для установления его личности силовики занимаются просмотром видеозаписей с камер наблюдения в магазине.

В середине ноября суд приговорил петербургскую художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии из-за размещения в магазине пацифистских листовок, замаскированных под ценники. В начале декабря ее защита обжаловала приговор.

Фото: ЗАКС.Ру