Суд приостановил работу петербургского ресторана после отравления посетителей

Фрунзенский районный суд более чем на месяц приостановил работу ресторана из-за нарушений эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ), рассказали 19 января в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Заведение сможет открыться через месяц с небольшим.

Инцидент с отравлением посетителей случился в начале года. При расследовании регистрации семи случаев кишечной инфекции среди постояльцев отеля Valo Hotel City было установлено, что "предприятие общественного питания ООО "Максимилиан Эф энд Би" осуществляет деятельность в стр. 1, д. 61 на ул. Салова и допустило нарушения действующего законодательства", сообщили в судебной пресс-службе.

По указанному адресу располагается ресторан Palma.

Проведенная проверка выявила ряд нарушений в работе заведения. В горячем цеху ревизоры не досчитались необходимого оборудования для приготовления блюд и не увидели документации о количестве блюд и времени выдачи на раздачу на завтрак, а равно и маркировки с указанием времени изготовления пищи. Также проверка выявила нарушения при хранении продуктов и уборке помещений и столов, а также отсутствие медицинских книжек у части персонала.

Суд приостановил работу заведения на 35 суток.

Ранее Следственный комитет и прокуратура подключились к проверке инцидента с массовым отравлением петербургской школе № 260. Количество пострадавших превысило 60 человек, следует из данных Роспотребнадзора.

Фото: ЗАКС.Ру