К проверке массового отравления петербургских школьников подключился СК

На следующий день после известия о массовом пищевом отравлении учащихся петербургской школы № 260 к проверке Роспотребнадзора подключились сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Накануне сообщалось о 43 случаях острой кишечной инфекции.

СК проводит в школе на Лермонтовском проспекте, 21, доследственную проверку, изучая помещения учреждения и опрашивая его сотрудников. Утверждается, что всем детям оказали требующуюся медицинскую помощь. По итогам проверки решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Горячим питанием школу обеспечивает ООО "Торговый дом "Ленинградский".

UPD 18:10 Роспотребнадзор обновил данные: число отравившихся выросло до 63 человек.

фото: ГСУ СК по Петербургу