Более 40 случаев пищевого отравления насчитали в петербургской школе

В средней школе № 260 Адмиралтейского района Петербурга зафиксирован очаг распространения острой кишечной инфекции, сообщили вечером 17 января в городском управлении Роспотребнадзора. Согласно информации ведомства, речь идет о не менее чем 43 пострадавших.

"По состоянию на 19:30 зарегистрировано 43 случая кишечной инфекции. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении", — рассказали в ведомстве.

Питание в школе организует ООО "Торговый дом "Ленинградский"", следует из сообщения. Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование, а также провел ряд противоэпидемических мероприятий.

Причины происшествия выясняются. Управление держит ситуацию на контроле.

Ранее в Петербурге суд зарегистрировал иск в связи с отравлением ученицы школы № 608 Кировского района, случившемся в сентябре.

Фото: ЗАКС.Ру