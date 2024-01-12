Суд зарегистрировал иск в связи с отравлением ученицы петербургской школы

Кировский районный суд зарегистрировал иск жительницы Петербурга Татьяны Фединой к АО "Комбинат питания "Кировский". Истец намерена добиваться компенсации морального вреда из-за отравления ее дочери в сентябре 2023 года.

Дочь Фединой учится в школе № 608 Кировского района. Шестого сентября девочка почувствовала себя плохо после приема пищи в местной столовой. У нее поднялась температура до 39 градусов, заболел живот, а также проявились иные симптомы пищевого отравления. Контракт на поставку горячего питания в школу был заключен с комбинатом "Кировский".

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, всего от пищевого отравления тогда пострадали более 25 учеников и педагогов. Между тем, региональный Роспотребнадзор сообщал в сентябре о более чем 50 пострадавших.

"В результате противоправных действий ответчика, истцу и ее дочери был причинен моральный вред", — передает позицию петербурженки судебная пресс-служба. Федина требует выплатить ей 3 % от общей выручки комбината, полученной благодаря реализации всех товаров.

Материалы дела переданы судье.

По факту пищевого отравления в школе было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). После инцидента суд на 90 суток приостанавливал работу "Кировского".

Фото: ЗАКС.Ру