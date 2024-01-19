ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:59

Петербургские депутаты обсудят перемещения курьеров по улицам

фото ЗакС политика Петербургские депутаты обсудят перемещения курьеров по улицам

Вопрос упорядочивания движения курьеров по улицам Петербурга привлек внимание депутатов Заксобрания. Обсуждение проблемы станет главной темой предстоящего заседания комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, рассказал ее глава Алексей Цивилев.

"Бурное развитие курьерской доставки — повод для дискуссии о необходимых мерах, чтобы обезопасить пешеходов, самих курьеров, всё чаще передвигающихся на электровелосипедах и электросамокатах, и автомобилистов", — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, необходима выработка мер, которые бы позволили обеспечить безопасность горожан при сохранении работы сервисов доставки. На заседание комиссии приглашены представители курьерских компаний, ГИБДД, комитета по транспорту и общественных организаций.

Само заседание намечено на понедельник, 22 января. Цивилев призвал подписчиков своего канала оставлять свои предложения в комментариях под постом.

В декабре депутат обращался к главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением запретить поездки на электросамокатах, мопедах и велосипедах по льду и во время снегопадов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама