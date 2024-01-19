Петербургские депутаты обсудят перемещения курьеров по улицам

Вопрос упорядочивания движения курьеров по улицам Петербурга привлек внимание депутатов Заксобрания. Обсуждение проблемы станет главной темой предстоящего заседания комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, рассказал ее глава Алексей Цивилев.

"Бурное развитие курьерской доставки — повод для дискуссии о необходимых мерах, чтобы обезопасить пешеходов, самих курьеров, всё чаще передвигающихся на электровелосипедах и электросамокатах, и автомобилистов", — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, необходима выработка мер, которые бы позволили обеспечить безопасность горожан при сохранении работы сервисов доставки. На заседание комиссии приглашены представители курьерских компаний, ГИБДД, комитета по транспорту и общественных организаций.

Само заседание намечено на понедельник, 22 января. Цивилев призвал подписчиков своего канала оставлять свои предложения в комментариях под постом.

В декабре депутат обращался к главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением запретить поездки на электросамокатах, мопедах и велосипедах по льду и во время снегопадов.

Фото: ЗАКС.Ру