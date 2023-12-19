Цивилев предложил запретить зимние поездки на самокатах

Петербургский депутат Алексей Цивилев обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести дополнительные ограничения на использование электросамокатов, сообщила 19 декабря "Парламентская газета". Речь идет о возможности введения запрета на поездки на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедах и мопедах в снегопады и по льду.

Источником вдохновения для Цивилева послужило, в частности, законодательство Белоруссии, где велосипедисты и водители мопедов лишены права "двигаться по проезжей части дороги, обочине в условиях снегопада и (или) гололедицы".

В своем обращении на имя Черникова парламентарий указал на наблюдаемое усложнение дорожной ситуации в российских городах из-за "буйного роста популярности" СИМ у обычных пользователей и курьеров. "Особого внимания заслуживает ситуация в зимний период, когда при неблагоприятных погодных условиях и гололеде риск тяжелых дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов и самокатов возрастает кратно", — говорится в письме Цивилева.

Тема использования СИМ традиционно привлекает к себе особое внимание депутата. Среди прочего, в ноябре он предлагал главе петербургского комитета по транспорту Валентину Енокаеву установить предельные сроки работы сервисов кикшеринга в холодное время года.

В середине декабря Цивилев выступил соавтором предложения об освобождении почетных граждан Петербурга от платы за парковку машин .

Фото: ЗАКС.Ру