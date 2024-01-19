Работу прокуратуры в годы блокады увековечат памятной доской

На фасаде дома № 12 по улице Белинского установят доску в память о работе Ленинградской прокуратуры в годы блокады, сообщили 19 января в администрации губернатора. Постановление об этом подписал Александр Беглов.

Доску планируют установить в 2024 году. В качестве места размещения для нее определили фасад здания, выходящий на Литейный проспект.

Инициатива по установке мемориальной доски принадлежит Фонду поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони, взявшему обязательства по подготовке, установке таблички, а также по ее последующему ремонту и реставрации.

В Смольном отметили, что в годы блокады сотрудники прокуратуры трудились без выходных и отпусков по 16 часов в сутки. Помимо выполнения своих непосредственных обязанностей, они также участвовали в оборонных работах, помогали фронту, трудоустраивали инвалидов и определяли сирот в детские дома.

Фото: Citywalls

Фото: Citywalls