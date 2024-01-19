Петербург очищают от снега почти восемь тысяч дворников

Продолжающиеся снегопады в Петербурге потребовали выхода на работу свыше 7 800 дворников, которые трудятся в усиленном режиме. Об этом 19 января сообщает жилищный комитет.

На улицах убирают снег около девяти сотен спецмашин. Очищают от последствий метели в том числе дворы. В одном только Приморском районе вручную убирают снег и лед около тысячи специалистов. Граждан просят в тяжелых погодных условиях с пониманием относиться к работе коммунальных служб.

Накануне стало известно, что из-за некачественной уборки по трем адресам ответственных лиц вызвали в Государственную административно-техническую инспекцию для составления протоколов о правонарушении.

фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга / Telegram