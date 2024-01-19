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Новости 15:56

Депутаты ЗакСа хотят разрешить тратить маткапитал на стоматологию и офтальмологию

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа хотят разрешить тратить маткапитал на стоматологию и офтальмологию

Депутаты от "Единой России" внесли в Законодательное собрание законопроект об изменении петербургского закона о материнском капитале. Документ опубликован на сайте парламента. 

Согласно проекту закона, маткапитал можно будет тратить на платные услуги стоматологов и офтальмологов. Касается это родителей ребенка, после рождения которого они получили выплату.

В материалах к законопроекту депутаты отметили, что аналогичная мера уже действует в Ленинградской области. Там она "активно используется", добавили парламентарии. Также они напомнили, что в 2024 году размер материнского капитала в Петербурге составляет 203,8 тысяч рублей. 

Ранее ЗакС разрешил тратить маткапитал на образование родителей. Речь идет о профессиональном образовании.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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