Суд не стал арестовывать обвиняемого в избиении студента Охтинского колледжа

Фрунзенский районный суд не стал отправлять под стражу студента Охтинского колледжа, обвиняемого в избиении учащегося того же образовательного учреждения. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

На аресте студента настаивало следствие, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Фигурант не достиг совершеннолетия, заседание суда прошло в закрытом режиме

"Суд следствию отказал", — гласит сообщение пресс-службы.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после случившейся 16 января драки двух учащихся. По итогам столкновения один из них был госпитализирован с травмой головы. Издание "Фонтанка" связывало инцидент с правыми политическими взглядами пострадавшего. По информации журналистов, поводом для драки послужила надпись на футболке, надетой на молодого человека.

Фото: ЗАКС.Ру