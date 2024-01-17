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Новости 18:42

СК возбудил уголовное дело из-за драки в петербургском колледже

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело из-за драки в петербургском колледже

В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за драки учащихся Охтинского колледжа, сообщили 17 января в Главном следственном управлении СК по региону. Произошедшее сочли умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Дело возбудил следственный отдел СК по Фрунзенскому району, сама драка произошла днем ранее. Фигурантом дела стал 17-летний студент колледжа.

Следствие полагает, что подозреваемый "несколько раз ударил кулаками по лицу другого учащегося данного заведения 2006 года рождения". Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали с травмами головы.

В настоящее время ведомство проводит следственные и иные процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее петербургская полиция сообщила о выяснении обстоятельств драки между двумя студентами, произошедшей во вторник после полудня. Издание "Фонтанка" утверждало, что причиной конфликта стала футболка с английским словом White (белый), в которую был одет пострадавший.

Фото: ЗАКС.Ру


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