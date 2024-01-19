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Муниципал 16:36

Больше всего денег по программе "Мой двор" получит МО "Ульянка"

фото ЗакС политика Больше всего денег по программе "Мой двор" получит МО "Ульянка"

Комитет по благоустройству подготовил проект постановления о распределении субсидий по программе "Мой двор". Документ опубликован на сайте администрации Петербурга. 

Согласно проекту постановления, самая большая сумма полагается муниципальному образованию "Ульянка" — 105 млн рублей. МО "Город Петергоф" получит 92,67 млн рублей. Оба муниципалитета получили одобрения четырех своих заявок на благоустройство. 

МО "Невский округ" должно получить в общей сложности 85,48 млн рублей, следует из проекта протокола. Из этой суммы 21,8 млн рублей выделены на организацию благоустройства, а 63,6 млн рублей — на озеленение. Всего "Невскому округу" одобрили одну заявку по работам у дома № 19 к. 4 по улице Антонова-Овсеенко. 

Муниципалитету "Южно-Приморский" планируют выделить 51,4 млн рублей, сказано в документе. Этому МО тоже одобрили только одну заявку — благоустройство и озеленение у домов №№ 24 и 26 к. 1 по проспекту Кузнецова. 

Остальные муниципалитеты, заявки которых прошли отбор, должны получить суммы меньше 42 млн рублей. В частности, МО "Васильевский" на пять одобренных заявок выделили 16,9 млн рублей, а МО "Поселок Смолячково" на три заявки — 31,9 млн рублей. Меньше всего денег решили дать МО "Чкаловское" — 866,6 тысяч рублей. 

Напомним, общая сумма субсидий по программе "Мой двор" — 1,1 млрд рублей. Ранее комитет по благоустройству опубликовал протокол заседания, в котором указаны муниципалитеты, которые получат средства. Суммы в документе обозначены не были.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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