Смольный выделит более 17 миллиардов рублей на улучшение жилищных условий петербуржцев

В 2024 году правительство Петербурга выделит свыше 17 миллиардов рублей для предоставления горожанам социальных выплат на покупку или строительство жилья, сообщили 19 января в жилищном комитете. Помимо этого, Смольный рассчитывает предоставить нуждающимся 3 166 квартир.

По утверждению жилкома, обещанные меры позволят полностью обеспечить жильем детей-сирот и детей без попечения родителей, а также ветеранов Великой Отечественной войны вместе с ветеранами боевых действий и граждан с тяжелыми формами хронических заболеваний.

"Основная поддержка городом будет оказана семьям с детьми", — отметили в комитете.

Ожидается, что за год свои жилищные условия смогут улучшить 1 349 многодетных семей и около 1 700 молодых семей. Также на расселение коммунальных квартир из бюджета выделят почти четыре миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что интерес к покупке первичного жилья вырос в Петербурге в начале января в полтора раза. При этом рост в среднем по России оказался несколько выше зафиксированных в Северной столице показателей.

Фото: ЗАКС.Ру