Ремонт дорог на севере Петербурга поменяет схему движения электротранспорта

Анонсированный ранее ремонт трамвайных путей на проспекте Просвещения, который продлится до конца апреля, заметно изменит маршруты следования трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает петербургский комитет по транспорту.

Одно из главных препятствий для движения создадут работы на оживленном перекрестке у станции метро "Проспект Просвещения". Из-за этого трамваи №21 и №55 вместо следования до конечной станции "Придорожная аллея" будут разворачиваться у станции метро "Озерки".

Трамвай №58 вместо проспекта Просвещения будет достигать цели, следуя параллельно ему по проспекту Луначарского. Конечной остановкой трамвая №100 вместо станции "Ручьи" на время станет кольцо на Светлановском проспекте.

По-другому начнут ездить троллейбусы №13 и №40, а троллейбус №21 и вовсе прекратит работу до окончания ремонта.

фото: Начальник транспортного цеха / Telegram