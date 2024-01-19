ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:14

Ремонт дорог на севере Петербурга поменяет схему движения электротранспорта

фото ЗакС политика Ремонт дорог на севере Петербурга поменяет схему движения электротранспорта

Анонсированный ранее ремонт трамвайных путей на проспекте Просвещения, который продлится до конца апреля, заметно изменит маршруты следования трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает петербургский комитет по транспорту.

Одно из главных препятствий для движения создадут работы на оживленном перекрестке у станции метро "Проспект Просвещения". Из-за этого трамваи №21 и №55 вместо следования до конечной станции "Придорожная аллея" будут разворачиваться у станции метро "Озерки".

Трамвай №58 вместо проспекта Просвещения будет достигать цели, следуя параллельно ему по проспекту Луначарского. Конечной остановкой трамвая №100 вместо станции "Ручьи" на время станет кольцо на Светлановском проспекте.

По-другому начнут ездить троллейбусы №13 и №40, а троллейбус №21 и вовсе прекратит работу до окончания ремонта. 

tram100.jpg (187 KB)

фото: Начальник транспортного цеха / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама