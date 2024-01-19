Уборка снега по еще двум адресам получила критику от ГАТИ

Петербургские чиновники назвали еще два адреса, где была выявлена некачественная зимняя уборка, представляющая опасность для прохожих.

Ненадлежащим образом очищали от снега и сосулек крышу бизнес-центра Renaissance Business в Крапивном переулке на Выборгской стороне. Аналогичное бездействие коммунальщиков наблюдалось по адресу Михайловская улица, 18Б (Ломоносов), где находится продуктовый магазин. В связи с этим ответственным лицам вынесли предостережения.

За четыре дня проверок ГАТИ зафиксировала почти три десятка нарушений при зимней уборке.

Накануне чиновники Смольного вызвали для оформления административных протоколов граждан, ответственных за уборку по трем адресам, два из которых расположены в Невском районе.

Фото: ЗАКС.Ру