Даванков добивается запрета на удаление бесхозных животных из поездов

Депутат Госдумы из партии "Новые люди" Владислав Даванков на фоне скандала с выброшенным из поезда котом официально обратился к министру транспорта Виталию Савельеву. Политик призвал чиновника запретить сотрудникам РЖД высаживать бесхозных животных из поездов в том случае, если они не ведут себя агрессивно. На документ ссылается ТАСС.

В письме кандидат в президенты также предложил обязать сотрудников РЖД сдавать обнаруженных в поездах бесхозных животных в приюты по прибытии на станцию назначения. Если министр поддержит инициативу, то для ее реализации понадобится скорректировать ведомственный приказ.

Напомним, что из-за действий проводницы кота лишился заснувший житель Ленобласти, возвращавшийся домой с Урала. Ранее проблемой заинтересовался коллега Даванкова Владимир Бурматов. Полиция отказалась возбуждать дело по статье о самоуправстве (ст. 330 УК). РЖД проводит служебное расследование инцидента.

фото: newpeople.ru