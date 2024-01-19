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Новости 20:23

Даванков добивается запрета на удаление бесхозных животных из поездов

фото ЗакС политика Даванков добивается запрета на удаление бесхозных животных из поездов

Депутат Госдумы из партии "Новые люди" Владислав Даванков на фоне скандала с выброшенным из поезда котом официально обратился к министру транспорта Виталию Савельеву. Политик призвал чиновника запретить сотрудникам РЖД высаживать бесхозных животных из поездов в том случае, если они не ведут себя агрессивно. На документ ссылается ТАСС.

В письме кандидат в президенты также предложил обязать сотрудников РЖД сдавать обнаруженных в поездах бесхозных животных в приюты по прибытии на станцию назначения. Если министр поддержит инициативу, то для ее реализации понадобится скорректировать ведомственный приказ.

Напомним, что из-за действий проводницы кота лишился заснувший житель Ленобласти, возвращавшийся домой с Урала. Ранее проблемой заинтересовался коллега Даванкова Владимир Бурматов. Полиция отказалась возбуждать дело по статье о самоуправстве (ст. 330 УК). РЖД проводит служебное расследование инцидента.

фото: newpeople.ru


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