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Новости 14:14

Mash: В Купчино нашли мертвым молодого росгвардейца

фото ЗакС политика Mash: В Купчино нашли мертвым молодого росгвардейца

В Петербурге нашли мертвым 24-летнего младшего сержанта полиции, о чем сообщает близкий к силовикам медиапроект "Mash на Мойке".

Тело с огнестрельным ранением находилось в здании Отдела вневедомственной охраны по Фрунзенскому району, в уборной. Там же валялся служебный пистолет.

По сведениям издания, росгвардеец работал в должности полицейского-водителя. Табельное оружие он получил совсем недавно. СК начал проверку обстоятельств кончины молодого человека.

Издание "Фонтанка" со ссылкой на ГУ Росгвардии по региону подтверждает информацию о смерти сотрудника ведомства.

Фото: ЗАКС.Ру


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