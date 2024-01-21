В Петербурге ожидается потепление на 10 градусов

В Петербурге ожидается резкое потепление аж на 10 градусов, об этом 21 января в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, утром в Петербурге термометры зафиксировали -19 градусов, а уже вечером в городе планируется повышение температуры до -7…-9 градусов.

"В Санкт-Петербурге скажется приближение тёплого атмосферного фронта. Облаков в небе будет много, и вечером местами пройдёт небольшой снег, а температура за день повысится более чем на 10 градусов", – написал Леус.

Однако при этом Петербург окутают облака, также местами возможен небольшой снег. Ветер ожидается южный 5-10 м/с.

Фото: ЗАКС.Ру