В Ленобласти проверили содержание вредных веществ в воздухе после пожара в терминале "Новатэк"

В Ленинградской области сотрудники химико-радиометрической лаборатории провели замеры АХОВ рядом с портом Усть-Луга, где ночью 21 января произошел пожар в терминале "Новатэк", об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Замеры провели утром в воскресенье, 21 января. Специалисты аварийной службы проверяли количество вредных веществ в воздухе в населенных пунктах, которые находятся недалеко от места пожара.

По итогу, после проверки сотрудниками лаборатории замеров, превышения опасных веществ в воздухе обнаружено не было.

Напомним, что в Ленинградской области произошел пожар в терминале компании "Новатэк", о чем рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Однако он в своем сообщении не уточнил причины возникновения пожара.

Фото: Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко