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Новости 13:34

На пересечении Композиторов и Луначарского обстреляли трактор

фото ЗакС политика На пересечении Композиторов и Луначарского обстреляли трактор

Полиция Выборгского района Петербурга ищет неизвестного, который обстрелял трактор ночью в воскресенье, 21 января, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратился мастер автоколонны спецтранспорта и рассказал, что на переесечении улицы Композиторов и проспекта Луначарского неизвестный выстрелил из пневматического оружия в трактор МТ3. 

На момент произошедшего в тракторе находился 41-летний водитель. Он лишь испугался и не пострадал, а в стекле трактора появилась дыра от пули.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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