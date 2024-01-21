На пересечении Композиторов и Луначарского обстреляли трактор

Полиция Выборгского района Петербурга ищет неизвестного, который обстрелял трактор ночью в воскресенье, 21 января, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратился мастер автоколонны спецтранспорта и рассказал, что на переесечении улицы Композиторов и проспекта Луначарского неизвестный выстрелил из пневматического оружия в трактор МТ3.

На момент произошедшего в тракторе находился 41-летний водитель. Он лишь испугался и не пострадал, а в стекле трактора появилась дыра от пули.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру