Бастрыкин заинтересовался отравлением 11 учеников в школе Приморского района

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отправления учащихся школы №683 Приморского района Петербурга, об этом 21 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что недавно стало известно о том, что в школе №683 у 11 человек была обнаружена острая кишечная инфекция. Семеро из них находятся на стационарном лечении.

Уточняется, что школу обслуживает АО "Фирма Флоридан". Роспотребнадзор решил школу закрыть на неделю.

Бастрыкин поручил и.о. СК по Петербургу Олегу Бобкову предоставить доклад о результатах расследования. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.

Фото: пресс-службе СК РФ