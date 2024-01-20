Из-за вспышек кишечной инфекции в Петербурге закрыли две школы

За последние два дня Роспотребнадзор принял решение о закрытии двух общеобразовательных петербургских школ. В обоих случаях меры объясняются распространением острой кишечной инфекции среди учащихся.

Речь идет о школе №260 Адмиралтейского района, о массовом отравлении в которой СМИ активно писали на неделе, а также о школе №683 Приморского района. Последнюю обслуживает горячим питанием АО "Фирма Флоридан". Кишечную инфекцию подхватили одиннадцать учащихся этого обручреждения, семерых положили в стационар. Проверка чиновников показала, что в школе №283 имеются проблемы с гигиеной сотрудников, уборкой и дезинфекцией помещений. В результате ее закрыли на всю предстоящую неделю.

Что касается школы №260, то ее уже посещали следователи. Пищевое отравление было диагностировано у более чем шестидесяти клиентов ее столовой. Учебный процесс в ней приостановлен на неопределенный срок.

Фото: ЗАКС.Ру