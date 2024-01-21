В Мурино появилась точка сбора подписей за Бориса Надеждина

В Ленинградской области открылась первая точка сбора подписей кандидата в президенты России Бориса Надеждина, об этом 21 января пишет MR7.ru.

Точка работает в Мурино с воскресенья, 21 января. Она должна была появиться еще в субботу, 20 января, но в штабе не учли, что установку палатки нужно согласовывать с администрацией города.

На двери входа в точку сбора подписей висит табличка "Магазин нижнего белья", в который можно попасть пройдя через штаб. Как уточнили в штабе, табличку точки пока не успели сделать, но повесят ее совсем скоро.

Напомним, что в Петербурге сбор подписей окончен. Более трех тысяч петербуржцев оставили свою подпись за выдвижение кандидата Бориса Надеждина.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру