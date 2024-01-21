В Финляндии прошли шествия русскоязычных граждан против закрытия КПП на границе с РФ

В финских городах Хельсинки и Тампере прошли шествия русскоязычных граждан Финляндии с требованием найти решение в вопросе закрытия КПП на границе с Россией, об этом 21 января пишет ТАСС .

Граждане обращались к правительству страны. Они просят у властей лучшего решения вопроса.

Марши согласовали с полицией и проходили на главных улицах городов. Уточняется, что в шествии приняли участие не более 50 человек. По словам одной из участниц мероприятия, русскоязычные граждане призывают организовать способы передвижения для всех, кто имеет на это право.

Напомним, что русскоязычные граждане Финляндии несколько раз подавали иск в суд из-за закрытия границы с Россией. По их мнению, закрытие КПП ограничивает их право на свободу передвижения.

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