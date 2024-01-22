В Петербурге на сутки объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра, об этом 21 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится с 08:00 22 января до 08:00 23 января. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период в городе ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 15-20 м/с. Предполагается, что такая погода продлится сутки.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру