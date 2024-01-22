В Ленобласти ввели режим повышенной готовности

В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, об этом 21 января сообщили в пресс-службе администрации региона.

Режим вводится во всех районах Ленобласти из-за опасности появления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", – сказано в сообщении администрации Ленобласти.

Напомним, что ночью 21 января в Ленинградской области произошел пожар на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Ранее режим повышенной готовности был введен только в Кингисеппском районе.

Фото: ЗАКС.Ру