В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки про ВС РФ

В Государственную думу внесли законопроект, согласно которому за ряд преступлений могут конфисковать имущество и лишить почетных званий, об этом 22 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на информацию в базе парламента.

Авторами инициативы стали многочисленные депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Согласно проекту, предлагается конфисковывать деньги, ценности и другое имущество, которое используется в деятельности против безопасности РФ. В ряд таких преступлений входит и распространение фейков о российский армии.

"Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества", — написал Вячеслав Володин в своём Telegram-канале 20 января.

Также Володин пояснил, за какие еще преступления может быть положена конфискация. В этот список, помимо распространения фейков о ВС РФ, вошли призывы к экстремизму, к действиям против целостности РФ, к действиям против безопасности, дискредитация ВС РФ, призывы ввести санкции, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, и реабилитация нацизма.

Фото: ЗАКС.Ру