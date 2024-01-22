Петербург оказался в третьей десятке рейтинга регионов по уровню преступности

Петербург оказался за пределами первой двадцатки российских регионов с наименьшим уровнем преступности, сообщило 22 января РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД. Первые места в списке достались регионам Северного Кавказа, при этом в тройке аутсайдеров оказались два северо-западных региона.

Согласно приведенным данным, меньше всего преступлений среди российских регионов регистрируется в Чечне (14,6 на 10 тысяч населения). В тройке лидеров также оказались Ингушетия и Дагестан (40,8 и 43,7 преступлений на 10 тысяч жителей соответственно). Больше всего фиксируют преступлений в республиках Коми, Карелия и Алтай (соответственно, по 213,2 в первом регионе, 210,1 во втором и 209,2 в третьем в пересчете на 10 тысяч человек).

Петербург в списке оказался на 22 месте с результатом 119,7 преступлений на 10 тысяч жителей. Ленобласти досталось 31 место, в то же время Москва разместилась на 11 месте, а Московская область — на 7 месте.

Количество преступлений за 2023 год в Петербурге увеличилось на 6,4 % относительно 2022 года. В пересчете на 10 тысяч жителей городе фиксировалось по 36,6 тяжких и особо тяжких преступлений. Этот показатель вырос за год на 11,1 %.

В целом по России фиксировалось по 133 преступления на 10 тысяч человек, из которых 40,2 преступления были тяжкими или особо тяжкими. Общее количество преступлений в 2023 году снизилось относительно предыдущего года на 1 %, при этом количество тяжких и особо тяжких преступлений, наоборот, выросло на 9,7 %, следует из опубликованных данных.

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