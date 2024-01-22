ЛДПР предложила установить срок на пересмотр начислений за коммунальные расходы

Депутаты от ЛДПР в Госдуме внесли на рассмотрение коллег законопроект об установлении предельного срока на перерасчет начислений за ЖКУ в случае ошибки, говорится в Telegram-канале фракции. По мнению авторов проекта, для этого достаточно будет 90 дней.

Инициатива предусматривает, что по истечении 90 дней ресурсоснабжающие компании не смогут проводить перерасчет в большую сторону. Отдельно отмечается, что под защиту подобной нормы попадут исключительно добросовестные плательщики.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что у ряда российских семей на оплату коммунальных услуг уходит до трети имеющихся средств. Политик выразил мнение о том, что ресурсоснабжающие компании должны нести ответственность за свою работу.

"Не смогли посчитать вовремя, допустили ошибку, не нужно перекладывать ее на граждан. <...> У поставщиков коммунальных услуг не должно быть возможности по своему желанию пересчитывать платежи задним числом потому что им потребовалось больше денег", — заявил Слуцкий.

Предстоящим летом петербуржцев ждет новое повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщали ранее в Смольном, величина индексации составит 9,4 %.

Фото: ЗАКС.Ру