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Новости 13:32

С улиц Петербурга вывезли более двух миллионов кубометров снега

фото ЗакС политика С улиц Петербурга вывезли более двух миллионов кубометров снега

С начала зимнего периода с улиц Петербурга удалось вывезти на "снежные" пункты более двух миллионов кубометров замерзших осадков, сообщили 22 января в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Указанное значение почти в два раза превосходит показатели за аналогичный период прошлого года.

Всего снегоплавильные и снегоприемные пункты нынешней зимой приняли 2,129 миллиона кубометров снега. При этом годом ранее за то же время в "снежных" пунктах насчитали 1,275 миллиона "кубов" снега.

"Среди снегоплавильных пунктов в новом сезоне больше всего снега приняло сооружение на Мебельной улице, его результат — 274 тысячи кубометров", — отметили в комитете.

В свою очередь, из числа снегоприемных пунктов сильнее прочих отличилось сооружение на Взлетной улице, куда свезли с улиц 264 тысячи кубометров снега.

О достижении отметки в полтора миллиона кубометров снега Смольный сообщал на прошлой неделе.

Фото: ЗАКС.Ру


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