В Петербурге назначен заочный арест бойцу ММА за участие в боевых действиях против России

Бойцу ММА Денису Дживовскому назначен заочный арест по делу об участии в вооруженном конфликте в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 3 ст. 208 УК РФ), сообщила 22 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. С ноября прошлого года он находится в международном розыске.

Спортсмену вменяют участие в вооруженном конфликте на Украине в составе "Русского добровольческого корпуса"*, подчиненного украинскому Минобороны. По версии следствия, вступление в ряды формирования было продиктовано соображениями политической и идеологической ненависти и вражды к российским военнослужащим.

"Дживовский, достоверно зная о целях СВО, вступил в ряды территориальной обороны Киева, откуда принимал участие в военных действиях против РФ, а далее вступил в ряды воинского формирования "Русский добровольческий корпус"*, подчиненного Министерству обороны Украины", — пересказала версию следствия пресс-служба судов.

Арест назначен сроком на два месяца. Срок будет отсчитываться с момента экстрадиции или депортации Дживовского в Россию либо же в случае задержания его на территории страны.

Ранее гособвинение запросило девять лет колонии обвиняемому в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между Горелово и Красным Селом. Процесс стал первым в Петербурге по делу о диверсии.

*"Русский добровольческий корпус" признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру